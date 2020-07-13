شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مع هادى الباجورى لإخراج مسلسل دينا الشربينى الجديد فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت النجمة دينا الشربينى في مفاوضات جادة مع المخرج هادى الباجورى، للاستعانة به في إخراج مسلسلها الجديد، الذى تنافس به في السباق الرمضانى المقبل، حيث تدرس الشربينى تقديم فورمات عالمية سيتم تمصيرها لتقديمها في الموسم الدرامى، حيث وصلت المفاوضات لمراحل متقدمة، خاصة أن هناك رغبة من دينا في تقديم عمل درامى ملئ بالعناصر المختلفة.

ولم يبدى الباجورى موافقته حتى الآن، خاصة أنه يشعر بقلق تجاه خوض تجربة الدراما التليفزيونية، لاسيما أنه يعد واحداً من مخرجي السينما المميزين ، فضلا عن كونه واحداً من مخرجي الأعلانات المخضرمين، ولذلك الباجورى يفكر بهدوء لتلك الخطوة.

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وفى سياق آخر، صورت دينا الشربينى عدة مشاهد من دورها فى فيلم "30 مارس" مع كل من خالد الصاوى وأحمد الفيشاوى، من تأليف حميد المدنى، وإخراج أحد خالد موسى، حيث تقدم دوراً مهماً فى أحداث الفيلم، الذى تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

دينا الشربينى قدمت آخر أعمالها مسلسل "لعبة النسيان" وهومقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب واخرجه هانى خليفة وأحمد شفيق، وشارك فى بطولته إلى جانب دينا الشربينى كل منى أحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.