شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم وظافر العابدين ينتظران عرض "3 للأبد" فى السينمات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر النجمة نيللى كريم، عرض فيلمها الجديد "3 للأبد"، الذى يشاركها البطولة فيه النجم التونسى ظافر العابدين، من إخراج رامى يوسف، حيث انتهى النجمين من تصويره الفترة الماضية، وتحديداً ما قبل كورونا، والتي صورت أغلب مشاهده في رومانيا"، وهو فيلم تدور أحداثه في إطار رومانسى اجتماعى.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم، أجلت طرحه قبل فترة فيروس كورونا المستجد، إلا أن الشركة بدأت في دراسة طرح الفيلم الفترة المقبلة، خاصة أن العمل جاهز للعرض بعد الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية وأعمال الجرافيك وخلافه.

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يشار إلى أن نيللى كريم، قدمت فى رمضان مسلسل "بـ 100 وش" وشارك في بطولته كل من آسر ياسين، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، شريف دسوقى، دنيا ماهر، زينب غريب، حنان يوسف، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، تأليف أحد وائل وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبو ذكرى، والمسلسل انتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية، العدل جروب .