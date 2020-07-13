"تعرض لشائعة وتزوج ألمانية وانفصل عن البابلي" معلومات عن أحمد خليل في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

فنان قدير وله بصمات خاصة في الأعمال التي شارك بها، وقدم العديد من الأدوار سواء في التليفزيون أو المسرح، ويحتفل اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ ٧٩.

ونرصد لكم معلومات عن أحمد خليل، في التقرير التالي :

_ اسمه الكامل أحمد محمد إبراهيم خليل، واسمه الفني أحمد خليل.

_ من مواليد محافظة الدقهلية عام 1941.

_ يشارك مي عز الدين، في مسلسل "خيط حرير" والذي خرج من السباق الرمضاني الماضي، وعاد مؤخرا لاستئناف التصوير.

_ إنضم مؤخرا لأبطال مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى ونسرين طافش، ومن تأليف فداء الشندويلى وإخراج سميح النقاش.

_ ظهرت ميوله الفنية مبكرا، فالتحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ثم بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، ليتخرج عام 1965.

_ عين معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل بـ 9 مسرحيات مثل: (يا طالع الشجرة)، (ياسين وبهية)، و(حب تحت الحراسة)، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم (3 وجوه للحب)، و(زهور برية)، و(التلاقي)".

_ سافر عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك.

_ عاد إلى العمل في مصر من خلال مسلسل (الساقية تدور)، واشتهر من مسلسل (هوانم جاردن سيتي)، و(حديث الصباح والمساء)، و(زمن عماد الدين).

_ تعرض لشائعة وفاته العام الماضي، ليظهر بعدها في انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهن التمثيلية.

_ تزوج فى فترة السبعينات من الفنانة سهير البابلي، ولم يدم الزواج طويلاً.

_ كان والده رافضا دخوله التمثيل من البداية، وكان يريده أن يصبح مهندسا، وبعد إصرار والحاح على والده، طلب منه دخول قسم الإخراج وليس التمثيل، إلا أنه دخل التمثيل دون أن يخبر والده.

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_ قال في أحد اللقاءات التلفزيونية: "في أحد مشاهد مسلسل حديث الصباح والمساء.. بلعت مسمار بالغلط.. وكنت أرغب في تأدية دوري كصانع للأحذية على أكمل وجه، وقمت بوضع مجموعة من المسامير في فمي تعبيرا مني على إتقان العمل".

_ قالت له ليلى علوي، بأحد البرامج التليفزيونية: "لو كنت قابلتك بدري شوية، كنت اتجوزتك".

_ قدم دورا ناجحا في رمضان الماضي بمسلسل "الفتوة" من خلال شخصية المعلم صابر أبو شديد.

_ قال في أحد البرامج التلفزيونية : "خلال آخر سنة بدراستي في المعهد، قابلت كرم مطاوع وقال لي إنه يؤسس فرقة مسرحية جديدة وطلب مني الانضمام لها بعد معرفة نتيجتي، وبالفعل بعد التخرج انضممت للفرقة وكانت تجربة شديدة الجمال، وقدمت 9 مسرحيات في عامين فقط، واستفدت كثيرًا وأنا أقف صامتًا في بعض العروض وأتعلم من الفنانين الكبار".

_ "تزوجت الفنانة الكبيرة سهير البابلي في لحظة، حيث تقابلنا خلال تصويرنا أحد السهرات التلفزيونية، ففي البداية تعاملت معي بحدة وأنا لم أقبل هذا فنشبت مشادة بيننا، لكن "الخناقة" انتهت بالزواج مع انتهاء تصويرنا للعمل، انفصلنا بعد عامين توقف كلانا عن التمثيل خلالهما، فأنا كنت ممثل صغير وهى كانت نجمة كبيرة، وهذه القصة لم أستطع قبولها، فكنت دائمًا أريد أن أشعرها بأنني الرجل، وهذا كان خطأي، فأنا كنت شخص "وحش جدًا وماكنتش بضحك".

_ أوضح في برنامج تليفزيوني: "زواج الفنان والفنانة يوجد به العديد من الصعوبات، وأنا "فلاح" ولي خطوط حمراء كثيرة جدًا، وسهير البابلي سيدة عظيمة، لكن كان من المستحيل استمرار العلاقة، فتزوجنا في لحظة وانفصلنا ونحن أصدقاء جدًا".

_ قال في تصريحات تلفزيونية: "شقيقي استضاف إحدى الفتيات الألمان في منزله لزيارة مصر، والزيارة كان مقررًا لها 10 أيام وامتدت لـ3 شهور، وتعرفت أمي عليها وعرفتني بها كي أتزوجها رغم رفضي لفكرة الزواج في البداية، لكني بعدما رأيتها في منزلنا في أحد المرات من "ظهرها"، أعجبت بها وتزوجنا بسرعة.. وطلبت من أسرتي عدم تعليم زوجتي اللغة العربية حتى تستمر الحياة بيننا، لكنهم علموها اللغة واستمرت الحياة بيننا، وأنا لم أر شخص في حياتي يعشق مصر مثلها".

_ قال في تصريحات تلفزيونية: "كنت أستيقظ على صوت هايدي زوجتي وهى تتشاجر مع طفلتي قبل ذهابها للحضانة، وتقول لها: "بابا قال متنزلوش إلا لما تصلوا".

_ "وقت موت زوج شقيقتي، ذهبت زوجتي الألمانية لمعهد جوتة وأحضرت مصحفًا باللغة الألمانية لتقرأ القرآن على روحه، ووقتها أمي رأتها وبكت وأوصتني عليها وألا أتسبب لها في أي مضايقة".

_ قال في تصريحات تلفزيونية: "قبل 40 عامًا.. كنت أرى أن الحياة هى الأمل وتحقيق الحلم والعطاء، لكن حاليًا الشغل فقط هو ما يجعلني سعيدًا، وبيرجعني شباب".