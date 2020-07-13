نسرين طافش لمتابعيها: "أرجوكم.. راقبوا أطفالكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

طالبت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمراقبة أطفالهم.

وكتبت نسرين، عبر حسابها الرسمي على تويتر: "‏أرجوكم راقبوا أطفالكم .. ما الذي يتابعونه في اليوتيوب أو السوشيال ميديا أو التلفزيون من مشاهد عنف و أكشن وقتل و إجرام .. طفلك أمانة و أنت مؤتمن عليه أمام رب العالمين .. الله يحمي أطفال الجميع".

يذكر أن، نسرين طافش، شاركت مؤخرًا فى مسلسل "ختم النمر" سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج، بطولة أحمد صلاح حسني.