وفاة عروس أثناء حفل زفافها لسبب لا يخطر على بال

رنا صلاح الدين - توفيت عروس في مقتبل العمر فجأة أثناء إقامة حفل زفافها في العاصمة الروسية موسكو، لسبب لا يخطر على بال، الأمر الذي شكل صدمة للمدعوين والعريس سيئ الحظ.

صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" ذكرت أن الوفاة المفاجئة حدثت بسبب الحساسية التي تسببت بها المكسرات التي تم تقديمها للعروس والمدعوين أثناء حفل العشاء الذي أقيم بمناسبة الزفاف.

الصحيفة أضافت، أن الصبية المتوفاة كانت تعاني منذ الطفولة من حساسية مفرطة من كل أنواع المكسرات، وقد أبلغ أقارب الفتاة هذا الأمر للموظفين عندما حجزوا أطباقا لإقامة مأدبة الزفاف، لكنه اتضح لاحقا أن أطباقا من حلويات على الطاولات كانت تحتوي على قطع من المكسرات.

أقارب العروس الضحية، قالوا إنه قبل وقوع المأساة الفاجعة، أكلت العروس بضع قطع من الحلوى، وبعدها بدأت تشعر بالاختناق.

كانت وسائل إعلام روسية، قد ذكرت أن عروسا تبلغ من العمر 25 عاما توفيت في موسكو خلال زفافها، بعدما أصيبت بعارض مفاجئ في حفل الزفاف، ولم يتمكن الأطباء من مساعدتها أو إنقاذ حياتها.