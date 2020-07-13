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إيرلينج هالاند يتعرض للطرد من ملهى ليلي.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - تعرض اللاعب الدولي النرويجي، إيرلينج هالاند، لاعب وسط مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، لموقف محرج خلال قضائه عطلته الصيفية في بلاده.

اللاعب ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتشاجر مع حارس أحد الملاهي الليلية في مسقط رأسه، بعد طرده منه، وظل يناقش الحارس الأمني إلى أن تدخل بعض رفاقه وأخذوه بعيدا.

a7fe9d0343.jpgإيرلينج هالاند

هالاند البالغ من العمر الـ19 عاما، والذي عاد إلى بلاده النرويج عقب نهاية موسم كرة القدم في ألمانيا نهاية يونيو الماضي، كان قد ظهر في مقطع الفيديو في حالة عدم اتزان.

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b25ede7d50.jpgإيرلينج هالاند

النجم الشاب يعد من أبرز المهاجمين في العالم حاليا، وسجل في الموسم المنتهي 44 هدفا في كافة المسابقات، علما بأنه خاض النصف الأول من الموسم المنقضي مع سالزبورغ النمساوي، قبل أن ينتقل في يناير الماضي إلى بوروسيا دورتموند.

04d84a5300.jpgإيرلينج هالاند

35746d787a.jpgإيرلينج هالاند

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