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الشرطة الإيطالية تلقي القبض على اللاعب مارسيلو بروزوفيتش

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رنا صلاح الدين - ألقت قوات الشرطة الإيطالية القبض على اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم فريق إنتر ميلان، بسبب قيادته السيارة تحت تأثير الكحول.

38f1886f6d.jpgمارسيلو بروزوفيتش

صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، ذكرت أن اللاعب بروزوفيتش تجاوز بسيارته من طراز «رولز رويس» الضوء الأحمر، على إحدى إشارات المرور في مدينة ميلانو، ما جعل الشرطة تطارده، بالقرب من ملهى ليلي في ميلانو.

d33129645d.jpgمارسيلو بروزوفيتش

وأشارت إلى أن الشرطة أخضعت اللاعب الكرواتي لاختبار أوضح أنه تناول جرعة من محتوى كحولي بنسبة أعلى من الحد القانوني.

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af6142846b.jpgمارسيلو بروزوفيتش

الصحيفة أوضحت أيضا أنه تم سحب رخصة القيادة الخاصة ببروزوفيتش، ولم يتضح موقف اللاعب من المشاركة مع فريقه أمام ضيفه تورينو، المقرر لها الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ32 من لكرة القدم.

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يشار إلى أن لوحة سيارة اللاعب بروزوفيتش كانت مكتوبة باللغة الألمانية، مما تعد مخالفة أخرى ارتكبها اللاعب الكرواتي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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