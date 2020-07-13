الشرطة الإيطالية تلقي القبض على اللاعب مارسيلو بروزوفيتش

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رنا صلاح الدين - ألقت قوات الشرطة الإيطالية القبض على اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم فريق إنتر ميلان، بسبب قيادته السيارة تحت تأثير الكحول.
مارسيلو بروزوفيتش
صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، ذكرت أن اللاعب بروزوفيتش تجاوز بسيارته من طراز «رولز رويس» الضوء الأحمر، على إحدى إشارات المرور في مدينة ميلانو، ما جعل الشرطة تطارده، بالقرب من ملهى ليلي في ميلانو.
مارسيلو بروزوفيتش
وأشارت إلى أن الشرطة أخضعت اللاعب الكرواتي لاختبار أوضح أنه تناول جرعة من محتوى كحولي بنسبة أعلى من الحد القانوني.
مارسيلو بروزوفيتش
الصحيفة أوضحت أيضا أنه تم سحب رخصة القيادة الخاصة ببروزوفيتش، ولم يتضح موقف اللاعب من المشاركة مع فريقه أمام ضيفه تورينو، المقرر لها الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
مارسيلو بروزوفيتش
يشار إلى أن لوحة سيارة اللاعب بروزوفيتش كانت مكتوبة باللغة الألمانية، مما تعد مخالفة أخرى ارتكبها اللاعب الكرواتي.
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