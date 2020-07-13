فيلم يدفع دييجو مارادونا إلى اللجوء للمحكمة

رنا صلاح الدين - ظهرت بوادر أزمة بين النجم دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، وإحدى الشركات التي تعمل في مجال إنتاج الأفلام السينمائية بسبب إنتاجها فيلماً عن حياته.

قصة النجم الأرجنتيني كان قد تم سردها في أكثر من مناسبة سابقة، كما تم إصدار أكثر من كتاب يحكي حياته داخل وخارج الميدان.

دييجو مارادونا

صحيفة "آس" الإسبانية ذكرت أن ممثلي مارادونا يعملون على منع شركة "نتفليكس" الشهيرة من إنتاج فيلم بعنوان "كانت يد الرب" وتحركوا قضائياً ضده.

دييجو مارادونا

"نتفليكس" كانت قد عينت المخرج الإيطالي الشهير باولو سورينتينو لإخراجه، ولكن محامي مارادونا ماتياس مورلا أكد عبر "تويتر" أن الشركة لم تحصل على الإذن منه أو موكله.

دييجو مارادونا

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مورلا أوضح أن الشركة لم تحصل على حقوق صورة مارادونا، وأنه يتعاون مع ممثلي اللاعب في إيطاليا لرفع الأمر أمام القضاء في البلاد.

دييجو مارادونا

النجم الأرجنتيني أبدى انزعاجه في الماضي من فيلم بريطاني عن قصة حياته، ودعا الجمهور لعدم مشاهدته وتجاهله، رغم نجاحه الكبير وحضوره في مهرجان كان السينمائي.

دييجو مارادونا

الجدير بالذكر أن مارادونا أعطى موافقته لشركة "أمازون" من أجل إنتاج مسلسل عن مشواره الكروي ومعاناته مع الإدمان، وبدأ العمل عليه بالفعل.

دييجو مارادونا