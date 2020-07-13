بروكلين بيكهام: أنا أسعد رجل في العالم

متابعة بتجــــــــــرد: تعهد بروكلين بيكهام لخطيبته الممثلة الأمريكية نيكولا بيلتز أن يكون أفضل أب لأولادهما، مشيراً إلى أنه أسعد رجل في العالم بعد أن قبلت الزواج به.

وقال بروكلين أن والده لاعب الكرة الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام ووالدته نجمة فريق سبايس جيرلز السابقة فيكتوريا، باركا ارتباطه بنيكولا عن اقتناع بأنها ستسعده في حياتهما الزوجية.

وكان بروكلين (21 سنة) قد أعلن الخبر عبر حسابه في إنستغرام، مصحوباً بصورة له مع خطيبته نيكولا (25 سنة) التقطتها شقيقته الصغرى هاربر (9 سنوات)، وقال إنه طلب من توأم روحه الزواج وقبلت، وسرعان ما هنأته والدته على إنستغرام.

وردت عروسه على حسابها مشيرة إلى أنها أسعد فتاة في العالم، وتشتاق للحظة التي تقضي فيها بقية حياتها بجواره، منوهة بأن حبه هو أفضل هدية في حياتها.

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وأكدت والدة العريس “إنه أجمل خبر في حياتي، أعيش أسعد لحظات حياتي، تمنياتي لكما بالسعادة الأبدية، أحبكما كثيراً”.

وأوضح مصدر مقرب من العائلة إن فيكتوريا (46 سنة) وبيكهام (45 سنة) باركا الزواج، وتضامن معهما شقيقا بروكلين روميو (17 سنة)، وكروز (15 سنة).

وكانت قصة الحب بين الخطيبين بدأت قبل 9 أشهر، وكان بروكلين قد مر بتجربتين سابقتين للارتباط مع الممثلة كلوي موريتز، والعارضة هانا كروس وكلتاهما تبلغان من العمر 23 عاماً.

وقال المصور البريطاني إنه يخطط مع عروسه لإقامة حفلي زفاف أحدهما في الولايات المتحدة الأمريكية مسقط رأسها، والآخر في بريطانيا مسقط رأسه، وتردد أن والدها الملياردير عرض التكفل بنفقات الحفلين مع استعداد ديفيد وفيكتوريا بيكهام للمساهمة.