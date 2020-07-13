محمد منير يؤجل حفله بدار الأوبرا المصرية

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت دار الأوبرا المصرية، عن تأجيل حفل المطرب محمد منير، الذي كان من المقرر إقامته الخميس المقبل، بناءً على رغبة الأخير، وذلك دون إبداء أسباب التأجيل.

وأكدت الأوبرا في بيان، أنه من المقرر تحديد الموعد الجديد للحفل خلال الفترة المقبلة، حيث يُقام هذا الحفل في إطار برنامج عودة أنشطة الأوبرا، الذي يشمل حفلات لكوكبة من نجوم الغناء والموسيقي، أبرزهم مدحت صالح، وعلي الحجار، والموسيقار عمر خيرت، والموسيقار يحيى خليل رائد موسيقى الجاز.

يذكر أن محمد منير قد أبدى دعمه لكل فتاة تعرضت للتحرش الجنسي عبر حسابه الرسمي على تويتر، حيث غرد قائلاً: «لم تعرف ثقافة مصر ولا رجالها لفظ التحرش الجنسي، وعلى طول تاريخنا كان الرجل المصري هو مضرب الأمثال في الدفاع عن كرامة المرأة والاحتفاء بها، أعتذر بالنيابة عن كل رجال مصر الشرفاء لكل بنات مصر».