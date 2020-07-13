شكرا لقرائتكم خبر عن "أبيض وردى" اسم مبدئى لحكاية جميلة عوض بمسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع مسلسل "إلا أنا" على الأسم المبدئى لحكاية الفنانة جميلة عوض وهو "أبيض وردى" ومن المقرر أن يتم تغيير الأسم بعد انتهاء صناع العمل مع تعاقدات الأبطال المشاركين فى المسلسل، والتي تدور أحداثها في 10 حلقات، من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج مريم الأحمدي، ولم يتم تحديد موعد نهائى لانطلاق التصوير حتى الأن.

قصة مسلسل "إلا أنا" يتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها واولادها.

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جميلة عوض

حكاية "أبيض وردى" هى الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض أول حكايتين بعنوان "بنات موسى" وسنين وعدت"، بينما انطلق هذا الأسبوع تصوير الحكاية الثالثة من العمل بعنوان "أمل حياتي" بطولة الممثلة حنان مطاوع فى منطقة المهندسين دون بطلة العمل، ومن المقرر أن تبدأ حنان تصوير مشاهدها الأيام الحالية فى ديكورها الخاص بالمسلسل.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وتتناول موضوعات مهمة مثل "الصمت الزوجى- طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

يذكر أن جميلة عوض عُرض لها مؤخرا فيلم "بنات ثانوي"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وقدمت "جميلة" خلاله دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، حيث جسدت شخصية فتاة في الصف الثالث الثانوي في مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه السن.