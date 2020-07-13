للمرة الثانية.. تأجيل طرح فيلم الرعب Candyman بسبب كورونا

متابعة بتجـــــــــــرد: قررت استديوهات “يونفرسال” تأجيل طرح فيلم الرعب المنتظر Candyman للمخرج جوردان بيل، للمرة الثانية، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان لها: انه تم إعادة جدولة موعد إطلاق الفيلم ليصبح في 16 أكتوبر المقبل، بعد أن كان مخططا طرحه في 25 سبتمبر من نفس العام.

أحداث الفيلم مقتبسة عن النسخة الأصلية التي ظهرت عام 1992، حيث تبدأ أسطورة رجل الحلوى في الظهور بأحياء شيكاغو، وهو محارب قديم في الجيش يقوم بالظهور عندما يُنطق اسمه 5 مرات أمام المِرآة.

واكتسب جوردان بيل، سمعة جيدة بهذا النوع من أفلام الرعب عقب النجاح الضخم الذي حققه مؤخرًا بفيلمي “Us” و”Get Out”، الذي ترشح لأربعة جوائز أوسكار وفاز منها بجائزة السيناريو الأصلي.