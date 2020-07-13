كاتي هولمز تحقق حلم الطفولة وتلتحق بكلية الطب

متابعة بتجــــــــــرد: أفادت مجلة New Idea، أن النجمة العالمية كاتى هولمز تسعى لتحقيق حلم طفولتها، في أن تصبح طبيبة.

وأكدت المجلة أن الممثلة كانت قد أرسلت طلبا إلى جامعة كولومبيا، لدراسة الطب، وتم قبول الطلب، وذلك قبل أن تصبح ممثلة، ولكنها قررت التخلى عن ذلك والتركيز فى التمثيل.

وأوضحت المجلة أن خلافًا كان قد وقع بين كاتي ووالدها عندما قررت التخلي عن كلية الطب والاتجاه لتجربة التمثيل.

وللوقوف عند حقيقة الأمر، تواصل موقع gossipcop مع متحدث باسم هولمز والذي أكد أن القصة ليست صحيحة ومجرد شائعة.