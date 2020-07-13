متابعة بتجــــــــــرد: أفادت مجلة New Idea، أن النجمة العالمية كاتى هولمز تسعى لتحقيق حلم طفولتها، في أن تصبح طبيبة.
وأكدت المجلة أن الممثلة كانت قد أرسلت طلبا إلى جامعة كولومبيا، لدراسة الطب، وتم قبول الطلب، وذلك قبل أن تصبح ممثلة، ولكنها قررت التخلى عن ذلك والتركيز فى التمثيل.
وأوضحت المجلة أن خلافًا كان قد وقع بين كاتي ووالدها عندما قررت التخلي عن كلية الطب والاتجاه لتجربة التمثيل.
وللوقوف عند حقيقة الأمر، تواصل موقع gossipcop مع متحدث باسم هولمز والذي أكد أن القصة ليست صحيحة ومجرد شائعة.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتي هولمز تحقق حلم الطفولة وتلتحق بكلية الطب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.