صورة عاطفية جديدة لـ غادة عبد الرازق مع زوجها

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة المصرية غادة عبد الرازق صورة جديدة لها ظهرت فيها برفقة زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا.
وظهرت غادة في الصورة وهي تقف إلى جانب زوجها وتضع يدًا على كتفه وأخرى على خصرها حيث كان يحتضنها من الخلف، تعبيرًا عن التقارب العاطفي بينهما.
ولفتت الصورة أنظار عدد كبير من المتابعين فحصدت أكثر من 80 ألف إعجاب وآلاف التعليقات التي تمنى محبّو غادة لها من خلالها السعادة دائمًا.
وكانت غادة عبد الرازق قد أعلنت في شهر أيار/مايو الفائت أنها تزوجت من هيثم زنيتا مدير تصوير أحدث مسلسلاتها “سلطانة المعز”، حيث عقدا القران أثناء تصوير المسلسل تلاه شهر العسل في الجونة على الساحل الشمالي.
يشار إلى أن غادة عبد الرازق شاركت في موسم رمضان 2020 المنصرم، بمسلسل “سلطانة المعز”، وشاركها في البطولة كل من محمود عبد المغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ماجد، ومن تأليف إياد إبراهيم، والمسلسل من إخراج محمد بكير.
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