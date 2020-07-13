شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عابدين مع كندة علوش فى حكاية "ضى القمر" بمسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة نهى عابدين على المشاركة فى حكاية "ضى القمر"، إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا"، للنجمة كندة علوش مع المخرجة مريم أحمدى، والذى ينطلق تصويره الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من تعاقدات باقى النجوم الذين يشاركون فى الحكاية حيث يشارك فى بطولة العمل محمد شاهين بجانب كندة علوش.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى- طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

وكان أخر ظهور للفنانة نهى عابدين فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "اتنين فى الصندوق"، مع حمدى الميرغنى وأوس أوس، للمخرج محمد مصطفى، وتأليف لؤى السيد، كما شاركت فى مسلسل "ليالينا 80"، وشارك فى بطولة المسلسل كل من إياد نصار وغادة عادل وصابرين، وخالد الصاوى وأخرون.