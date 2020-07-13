شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كلمات أحدث أغانى إيهاب توفيق "ليه بنحسبها وإحنا هنسيبها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم إيهاب توفيق منذ أيام من تصويرأغنية جديدة بعنوان"هى هى دنيا" التى صورها على طريقة الفيديو كليب في أحد الكافيهات بمنطقة التجمع، وهى من كلمات عوض بدوى وألحان أشرف سالم، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج متيم السراج، وتنتمى إلى أغانى البهجة، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على عدد من القنوات الفضائية وإذاعات الراديو.

وحصل ”الخليج 365” على كلمات الأغنية التي تقول في مطلعها "هي هي دنيا واحنا عايشينها، يبقى يالا ناخد حقنا منها، ليه بنحسبها واحنا هنسيبها يبقى نكسبها ونعيشلنا يومين، كل يوم بنعيش خايلة كدابة يعنى في ومفيش هي متسابة.













وانتهى إيهاب توفيق مؤخرًا من تسجيل أغنية وطنية جديدة بعنوان "100 تحية"، من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب والقنوات الفضائية.

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وتقول كلمات الأغنية: "مصر مش ناسية اللي شيلها.. واللي فى الشدة افتكرها.. والرئيس فى خطابه قالها.. مصر تحيا.. وتحيا مصر، شعبها حافظ جميله‍ا.. طول ما فيها بيجرى نيلها.. عمرها ما يقل خيرها.. وأسالوا مين هى مصر".

من ناحية أخرى انتهى النجم إيهاب توفيق من تصوير أغنية مع عدد كبير من نجوم جيله وهم حميد الشاعري، ومصطفى قمر، وهشام عباس، والتى تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.