بيومي فؤاد يستعيد ذكرياته مع مهرجان الجونة.. وبشرى تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر : حرص الفنان بيومي فؤاد، على استعادة ذكرياته مع مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابقة بالعام الماضي. ونشر بيومي، صورته على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة في دورته السابقة، وعلق: "مهرجان الجونة ٢٠١٩". وعلقت الفنانة بشرى: "وإن شاء الله ٢٠٢٠ كمان.. يا مسهل". يذكر أن، بيومي فؤاد، يشارك في مسلسل "الحرامي" وهو سيت كوم كوميدي، كل حلقة تصل مدتها ل 10 دقائق فقط، و تدور أحداثه في مكان واحد تحدث فيه العديد من المفارقات الكوميدية، ويشارك في بطولته رانيا يوسف، وكارولين عزمي ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب.

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