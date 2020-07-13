بـالفيديو .. لطفي لبيب يكشف سبب إبتعاده عن التمثيل

نفى الفنان القدير لطفي لبيب، ما أثير حول تدهور حالته الصحية ونقله إلى غرفة الإنعاش.
وقال الفنان القدير، في تصريحات لبرنامج التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي، والذي يعرض على شاشة التلفزيون المصري،إنه بخير وكويس جدًا، وقادر على الحركة.
وأعلن إنه يعاني من جلطة في المخ، وهي مؤثرة على الجزء الشمال من جسمه، مشيرًا إلى أن
ومع ذلك، حرص الفنان القدير لطفي لبيب على توجيه رسالة لجمهوره الذين ينتظرون أعماله القادمة، حيث قال: " أنا في حالة مرض، مقدرش أشتغل .. اعتبروه شبه اعتزال أو اعتزال .. وادعولي ربنا يشفيني ".
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