مقتل مغنى الراب الأمريكى ليل مارلو

رنا صلاح الدين - ليل مارلو

كشف موقع جريدة الديلي ميل البريطانية عن مقتل مغني الراب والمطرب الأمريكى ليل مارلو، البالغ من العمر 30 عاما، وذلك بعد تلقيه رصاصة أودت بحياته فى أتلانتا، حيث عثرت الشرطة على النجم الراحل داخل سيارته بالطريق السريع وسط المدينة وتعتقد الشرطة أنه كان مستهدفا من قبل شخص أو جماعة معينة.

ليل مارلو

ومن الملاحظ أن هذا الحادث، يأتي بالتزامن مع إختفاء الممثلة نايا ريفيرا والتي يعتقد أنها غرقت في بحيرة بيرو، وقالت الشرطة إن احتمال العثور على الابنة حية "ضئيل جدا"، وخلال عمليات البحث عثرت الشرطة على الابن خوسيه، وكان من الصعب فى البداية استجوابه بسبب الصدمة التى حلت به، وبعد أن استعاد توازنه فى وقت لاحق، قال الطفل إنه شاهد والدته وهى "تختفى تحت الماء".

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ليل مارلو

ووفقا للشرطة، فإن هناك تعقيدات تحيط بعملية البحث عن الأم، بسبب طبيعة مياه البحيرة الموحلة، ونشرت مقاطع فيديو تظهر ضعف الرؤية فى مياه البحيرة، فيما استعانت السلطات بغواصة صغيرة للبحث تحت مياه البحيرة، بعد أن تعذر استخدام الأدوات الأخرى.

ليل مارلو