مريم أوزيرلي تقتحم عالم البيزنس وتفتتح أول مطعم في برلين.. صور

رنا صلاح الدين - اقتحمت الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» عالم البيزنس، وافتتحت أول مطعم تمتكله باسم «Nosh Nosh» في برلين.

نجمة «حريم السلطان» شاركت متابعيها أجواء الاحتفال، بصور تجمعها بابنتها الوحيدة «لارا» داخل المطعم، معربة عن سعادتها بهذا الافتتاح، لافتة إلى أن الحفل كان صغيراً بسبب أزمة كورونا، في الوقت الذي كشفت فيه عن نيتها في اقامة حفل آخر بشكل أضخم، سبتمبر المقبل، مرحبة بكل ضيوف المطعم من الآن، كما شوقت متابعيها للأطباق التي وصفتها باللذيذة، والتي يقدمها مطعهما.يُذكر أن مريم أوزيرلي أنجبت ابنتها «لارا» فبراير 2014، من رجل الأعمال التركي جان التاش الذي ارتبطت معه بعلاقة حب انتهت بالفشل، بعد أن رفض الأخير الإنجاب منها، بل وطالبها بإجهاض جنينها، إلا أن النجمة التركية قررت الاحتفاظ به، وهربت من إسطنبول لتضع مولودتها في ألمانيا إلى جانب أسرتها التي منحت لارا اسمها لتصبح «لارا أوزيرلي».

من ناحية أخرى، كان مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما كان فيلم «kovan» آخر أفلامها في تركيا، وقد شاركت في بطولته أمام الفنان التركي فياز دومان.