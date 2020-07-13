ميلى بوب براون تتجول بدراجة هوائية ضخمة.. صور

رنا صلاح الدين - ميلي بوبي براون

شاركت النجمة البريطانية الشابة ميلي بوبي براون، الشهيرة بشخصية Eleven في مسلسل الخيال والفنتازيا Stranger Things، جمهورها ومتابعيها، بصورة جديدة لها أثناء ركوبها لدراجة هوائية ضخمة، كما كانت معتادة ركوبها في أحداث المسلسل.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل Stranger Things، قد قررت استئناف تصوير الموسم الرابع بعد توقف دام لأكثر من عدة أشهر بسبب الغلق التام الذي شهده العالم على خلفية تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

ميلي بوبي براون

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وبحسب صحيفة Hollywood Reporter، فإن شبكة قنوات نتفليكس المنتجة للمسلسل الشهير، قررت بدء استكمال التصوير يوم 17 سبتمبر المقبل في جورجيا، بعد توقف عدة أشهر منذ بدء التصوير في 7 يناير الماضي.

وكان من المقرر أن ينتهي تصوير الموسم الرابع الجديد في أغسطس المقبل، على ان يعرض نهاية العام الجاري او بداية العام المقبل، ولكن الغلق الذي سببه فيروس كورونا أربك حسابات الشركة المنتجة مما دفعها لتأجيل العرض لأجل غير مسمي.

ميلي بوبي براون

والجدير بالذكر أنه انضم مؤخرا، للموسم الثالث من العمل شخصيتان رئيسيتان جديدتان، وهما جيك بوسى وكارى إلويز، ومن المقرر أن يلعب كارى دور العمدة كلاين، بينما يلعب جيك دور "بروس"، وتدور أحداث المسلسل فى بلدة هوكينز الأمريكية، داخل أحد المختبرات العلمية التابعة للحكومة آنذاك، والتى تسببت فى مرور البلدة بالعديد من الأحداث الخارقة للطبيعة، بعد تجاربها على البشر، والبحث عن كائنات ذات قوة خارقة، ويسرد المسلسل ثمانينيات القرن الماضى.