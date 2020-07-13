يارا تبرق في إطلالة رائعة بأول حفل زفاف تحييه بعد أزمة كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - تألقت الفنانة اللبنانية يارا بأول حفل زفاف تحييه بعد أزمة كورونا، وذلك في دولة الإمارات، وحرصت على مشاركة متابعيها بجلسة تصوير استعراضية لإطلالتها قبل صعودها على مسرح الحفل.

يارا اختارت لحفل الزفاف إطلالة وصفها ومحبيها بالرائعة من «دار لابورجوازي»، ارتدت فيها فستان فضي براق ذو كتف واحد، مسدلة شعرها البني بتسريحة زادتها جاذبية، في الوقت الذي تزينت فيه بماكياج بسيط أبرز جمال ملامحها على نحو هادئ ومشرق.

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من ناحية أخرى، طرحت يارا حديثا أغنية جديدة باللهجة الخليجية بعنوان «الهروب» كلمات ماجد، الحان صمت، توزيع شريف قاسم، وهي ثالث أغنية تطرحها النجمة اللبنانية خلال أزمة كورونا بعد أغنية «حبيبي يا» وهي باللهجة الخليجية، كلمات أصايل، ألحان البحر، توزيع حاتم منصور، و«ما خطر عالبال» وهي من كلمات أحمد بن فارس، ألحان أسامة العطار وتوزيع هشام السكران.

وعن انتقادات طرحها لاغاني جديدة في هذه الفترة الحرجة التي ينشغل فيها العالم بأخبار «كورونا»، قالت يارا: «لست ضد أن يطرح الفنان أعمال جديدة في ظلّ هذه الأزمة التي نعيشها، وهذا ليس خطأ برأيي، فأنا شخصياً أدخل إلى “يوتيوب” وأستمع إلى الموسيقى لتغيير مزاجي من كل شيء سيء».