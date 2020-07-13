قصي خولي يحتفل بعيد ميلاد نجله الثاني.. صور

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان السوري قصي خولي بعيد ميلاد ابنه الوحيد «فارس» الذي أكمل عامه الثاني، وحرص على تهنئته بشكل مميز عبر صورة جديدة ينشرها لأول مرة، وتجمعه به، بالإضافة للقطات أخرى لـ«فارس».

قصي كتب معلقاً على الصور: «اليوم بحمد الله ونعمته ورعايته صار عمرك سنتين يا عميدي وفارسي وصغيري الله يحفظلنا ياك ونشوفك شب يا ضو عيوني انت، كل سنة وانت بألف خير وحب وسعادة وسلام يا بابا) يا الله دخيل اسمك تحمي لي ابني وحيدي)».

فانز وأصدقاء قصي من داخل الوسط الفني حرصوا على تهنئته بعيد ميلاد نجله عبر تعليقات تمنوا فيها لـ«فارس» حياة سعيدة وموفقة، حيث شكرهم الفنان السوري بتعليق كتب فيه: «شكرا لكم جميعا أصدقاء ومحبين ومتابعين على التهنئة والله يحميكم ويحمي أهليكم وأولادكم ويلي الله لسى ما طعمه ان شاء الله عن قريب بيشعر بهذا الإحساس العظيم .. كل الحب».

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يُذكر أن مديحة الحمداني زوجة قصي خولي ووالدة نجله تعيش مع «فارس» في أمريكا، ولم يتحدث الثنائي عن انفصالهما بشكل رسمي حتى الآن، كما لم تكشف مديحة عن حل الخلافات بينها وبين قصي، حيث أن الحمداني كانت قد فاجأت الجميع، في فيديو بثته من سيارتها بأمريكا، اعلنت من خلاله عن زواجها من قصي خولي، وانهارت من البكاء خلال حديثها عن سوء معاملته لها ولابنهما الوحيد «فارس»، ووصفته بالاختيار الخطأ في حياتها، مؤكدة أن زواجهما كان عن قصة حب، لافتة إلى أن النجم السوري لا يهتم بالسؤال عن ابنه الوحيد أو حتى رؤيته.

يُذكر أن قرار اخفاء الزواج كان قراراً مشتركاً بين الزوجين بحسب تصرحات قصي في بررنامج «دبي كروز»، مبرراً ذلك بقوله «هناك أشياء يجب أن تحتفظي بها لنفسك فقط، وتضفي عليها الكثير من الخصوصية، لأنها منطقة حساسة ملكي وحدي بينما كل حياتي الأخرى ملك للناس ومكشوفة للجميع».

من ناحية أخرى، كان من المقرر أن يشارك قصي خولي بمسلسل «2020» في رمضان الماضي، إلا أن أزمة كورونا تسببت في ايقاف التصوير، وبالتالي تم تأجيل العمل الذي يشارك في بطولته أمام النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم.