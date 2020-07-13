شاهد نجلاء بدر في المرحلة الجامعية.. هل تغيرت كثيراً؟

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية نجلاء بدر متابعيها بصورة لها من المرحلة الجامعية، أرسلتها لها إحدى زميلاتها بهذه الفترة، معربة عن صدمتها من شكلها، وحجم التغير الذي أصبحت عليه الآن.
نجلاء ظهرت في الصورة بطلّة مغايرة لما عليه حالياً، وهو ما اعربت عنه بتعليق على الصورة، كتبت فيه: «تخيلوا دي انا
كنت في تانيه جامعة كليه الإعلام جامعة القاهرة، بعتتلي الصورة دي صاحبتي و دفعتي اللي عشنا سوى على الحلوه بجد ( نضال البكري)».
معظم تعليقات فانز ومتابعي نجلاء أكدوا هذا التغير، في الوقت الذي لفتوا فيه إلى أن النجمة المصرية باتت أكثير أنوثة وجاذبية مع تقدم عمرها.
يُذكر أن نجلاء بدر تألقت في رمضان الماضي بمسلسل «الفتوة» الذي شاركت في بطولته أمام ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، إنعام سالوسة، أحمد خليل، رياض الخولي، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، بالإضافة لمسلسل «البرنس» الذي شاركت في بطولته محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، نور اللبنانية، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.
من ناحية أخرى، تشارك نجلاء بدر في بطولة فيلم جديد بعنوان «سوء الرجالة» للمخرجة نيفين شلبي، وذلك أمام باسم سمرة، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار، وغيرهم، والعمل إنتاج شريف مندورن وسيناريو ووحوار نيفين شلبي ودينا السقا.
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