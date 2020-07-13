بعد غياب 9 سنوات.. هانى سلامة يعود للسينما "تحت تهديد السلاح"

رنا صلاح الدين - هاني سلامة

يستعد النجم والفنان المصري هانى سلامة، للعودة للسينما مجدداً، بفيلم "تحت تهديد السلاح"، للمؤلف أيمن بهجت قمر، والمخرج ماندو العدل، وذلك بعد غياب قارب على 9 سنوات كاملة، منذ أن قدم فيلم "واحد صحيح" عام 2011، من تأليف تامر حبيب، وإخراج هادى الباجورى.

ومن المقرر أن يخوض هاني سلامة بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح" بعدما وقع رسيماً مع المنتج أحمد السبكى، المقرر البدء في تصويره خلال الأيام المقبلة، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وغادة عادل، وعد كبير من الفنانين.

Advertisements

هاني سلامة

وكان هانى سلامة قد بدأ التحضير لفيلم "أموال عامة" ولكن ظروف انتاجيه، منعت تنفيذه، وأجل فريق العمل التصوير لحين استقرار الأوضاع، خاصة أن جائحة كورونا التى اجتاحت العالم قد أجلت أغلب المشاريع السينمائية التى كان يطمح صناعها البدء فى التحضير لها .

وعلى جانب أخر، فقد غاب هاني سلامة عن دراما رمضان الماضى، بسبب رغبته في الحصول على أجازة، من إرهاق تصوير الأعمال الدرامية، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "قمر هادى" في رمضان 2019، وشارك في بطولته داليا مصطفى، رشدى الشامى، حمزة العيلى، يسرا اللوزى، محسن علم الدين، هادى الجيار، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز.