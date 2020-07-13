نادين نسيب نجيم تكتشف لبنان من جديد مع نجليها بنزهات سياحية مميزة.. شاهد

رنا صلاح الدين - قررت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيب استبدال السفر خارجاً بسبب أزمة كورونا، بزيارة أهم وأبرز المعالم السياحية في لبنان، حتى تمنح نجليها «هيفن وجيوفاني» باكتشاف وطنهما.

ملكة جمال لبنان السابقة زارت مع نجليها شلالات بعقلين، حيث الطبيعة الساحرة والمناظر الخلابة، وحرصت على مشاركة متابعيها بصور من أجواء جولتها السياحية مع ابنيها، معلقة عليها: «هيدا لبنان هيدي شلالات بعقلين ... اجمل مناظر الطبيعة ببلدي الحبيب لبنان قررت هل السنة اكتشف انا وولادي جمال طبيعة لبنان بكل المناطق ... لو ما في سفر بلبنان بتحس حالك سافرت الله يحمي بلدي وشعبه ويرجّع ايام العزّ لبلدنا ولأمان لكل اللبنانيين منستاهل نعيش بفرح ونتمتع ببلدنا من دون هم ومشاكل ونكد».

وفي نزهة سياحية أخرى، زارت نادين مع نجليها منطقة الشوف ببيروت، ونشرت صوراً من أجواء الزيارة، ظهرت فيها أكثر انطلاقاً مع نجليها، معلقة عليها: «أنا وحبي الأبدي الذي لا ينتهي هيفين وجيوفاني في الشوف بلبنان»، حيث تمنى لها الفانز والأصدقاء نزهة سعيدة وممتعة.

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يُذكر أن نادين اعلنت نادين انفصالها عن زوجها المهندس اللبناني هادي الأسمر، رسمياً سبتمبر 2019، والذي تزوجته بعد قصة حب قصيرة في يوينو 2012، وقد رُزقت منه بطلفين، «هيفين» عام 2013، و«جوفاني» عام 2014.

من ناحية أخرى، انتهت نادين نسيب نجيم من تصوير مسلسلها الجديد «2020» الذي كان من المقرر أن تشارك به في رمضان الماضي لولا توقف التصوير بسبب جائحة كورونا، حيث تشارك في بطولته أمام الفنان السوري قصي خولي، كارمن لبس، والعمل من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإنتاج شركة الصباح ومن إخراج فيليب أسمر.