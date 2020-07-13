مروان خوري يحيي الذكرى الأولى لوفاة والدته.. شاهد

رنا صلاح الدين - أحيا الفنان اللبناني مروان خوري الذكرى الأولى لوفاة والدته، وحرص على مشاركة محبيه مشاعر الحزن التي مازالت تؤلمه على رحيلها.

مروان نشر صورة تجمعه بالراحلة، معلقاً عليها: «مرِّت سنة...يا إمي»، حيث تفاعل فانز وأصدقاء الفنان اللبناني مع منشوره بشكل كبير عبر تعليقات تمنوا له فيها الصبر والسلوان على مصابه الأليم.

يُذكر أن مروان خوري طرح مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «هيدي مش غنية» كرسالة شكر وتقدير للأطباء والصليب الأحمر، وقوات الأمن اللبنانية، على مجهوداتهم فى التصدى لتفشى وباء فيروس كورونا المستجد، والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع شقيقه داني خوري.

وعن كواليس تجهيزه للأغنية قال: «لم نعد وحدنا في الكون، لقد جاءنا زائر شرس وسيفرض واقعه علينا لندرك معه قيمة الألفة واللقاء والعادات الاجتماعية التي فقدناها فجأة ومن دون إنذار. وفي المقابل فان هناك جيشًا من المحاربين يتصدى لهذا القاتل وأقل تقدير هو أن نوجه التحية إلى بطولات هذا الجيش الواقف في الظروف الأمامية من أطباء وممرضين وصحافيين وقوى أمنية ومسعفين وقد شاءت الظروف أن يكونوا هم في الواجهة ونحن ننعزل».

من ناحية أخرى، يجهز مروان خوري لطرح أغنية جديدة بعنوان «كمل حياتك»، ومطلع الأغنية كلماتها: «لما الحياة تقسى عليك وتحبسك جوات غرفة/ تشعر بلحظة تعبت واستسلمت مش قادر تكفي/ وتفهم ساعتها كيف انو الفرح والضحك والألفة/ الهن ثمن ما كانوا بالصدفة/ كمل حياتك كملا/ ما عاد تطلع ورا/ في إشيا بيكتبها الوجع بين السطور بتنقرا».