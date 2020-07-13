ميريام فارس أكثر عفوية في جلسة تصوير خاصة بعدسة نجلها.. شاهد

رنا صلاح الدين - تقضي النجمة اللبنانية ميريام فارس أوقاتاً مميزة مع نجلها الوحيد «جايدن» خلال فترة العزل المنزلي، كما أنها حريصة على مشاركة الفانز بلقطات خاصة من هذه الأجواء الأسرية.

ملكة المسرح خضعت لجلسة تصوير خاصة ومميزة، بعدسة نجلها الوحيدة، في أوضاع و«لوك» عفوي داخل منزلها، ونشرت لقطات منها، طغى عليها روح الطفولة، وبدت فيها الفنانة بشكل حيوي بعيد عن جرأتها المعهودة في إطلالاتها المختلفة، حيث حازت الصور على اعجاب متابعيها.

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يُذكر أن ميريام فارس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني داني متري في أجواء سرية بعيداً عن أعين الإعلام في فندق فينيسيا بصالة Eau de Vie في أغسطس 2014 بحضور 14 شخص فقط من أسرتي العروسين، وحينها طرحت الفنانة كليب أغنية «دقوا الطبول» الذي تضمن لقطات من حفل زفاف وشهر عسل الفنانة في جزيرة سانتوريني اليونانية، وقد رُزقت الفنانة بمولودها الأول «جايدن» فبراير 2016.

ميريام شددت على أن أزمة كورونا منحتها وقتاً عائلياً ثميناً في تصريحات قالت فيها: «كنت أريد شراء الوقت قبل فيروس كورونا، واليوم أشعر أن حياتي جيدة وما لم يكن بامكاني القيام به من قبل الآن أنجزه بسرعة»، وأضافت: «تحضير الكيك كان يستغرق حوالي 15 دقيقة لأننا نكون على عجلة، بينما اليوم نأخذ وقتنا في المطبخ أنا وجايدن نلهو ونلعب خصوصاً أنه في عمر الـ 4 سنوات يحب أن يكتشف كل شيء بنفسه».

وعلى المستوى الفني والمهني، قالت ميريام: «غير مهتمة بالكليبات أو الحفلات، وهمي حالياً هو حماية رأس عائلتي وأن تمرّ هذه المرحلة على خير وسلام».