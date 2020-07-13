دنيا بطمة تستعرض حملها وتلفت الأنظار بحقيبة باهظة الثمن.. كم بلغ سعرها؟

رنا صلاح الدين - نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مجموعة صور حديثة لها، استعرضت خلالها حملها في الشهور الأخيرة.

الفنانة المغربية ظهرت مرتدية فستان أسود قصير كشف عن بروز بطنها بشكل كبير، ووضعت نظارة شمسية مميزة على عينيها.

دنيا بطمة

دنيا لفتت الأنظار بحقيبة مزينة بنقشة أوراق الشجر من توقيع العلامة التجارية Dolce And Gabbana ويصل سعرها إلى أكثرمن 831 دولاراً أميركياً.

دنيا بطمة

وكانت دنيا دعت بطمة قد دعت لجنينها، بقولها: "اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التّامة، ومن كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامّه".

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وأضافت: "اللهم أسألك أن تحفظه وتجعله معافى كامل الخلقة، اللهم حسّن خَلقه وخُلقه، وسهّل حمله ومخرجه، واجعله قرّة عين لي ولوالده، واجعله من عبادك الصّالحين".

دنيا بطمة

وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد أعلنت مؤخرا حملها في طفلها الثاني من زوجها المنتج البحريني محمد الترك.

الفنانة المغربية كشفت المزيد من التفاصيل عن حملها، خلال بث مباشر مع زوجها تقديم الإعلامي صالح الراشد، حيث قالت إنها في الشهر الخامس من الحمل، وأنها قد لا تعرف جنس جنينها، لافتة إلى أنها تشعر بأنها حامل بصبي، وأنها ستطلق عليه اسم "تركي".

دنيا بطمة