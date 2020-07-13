نورهان تحتفل بعيد ميلاد ابنها الشاب.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية نورهان بعيد ميلاد ابنها الوحيد "معاذ"، والذي أتم عامه الـ 15.

الفنانة المصرية نشرت صورة لها برفقة ابنها على شاطيء البحر، والذي بدا شابا وسيما، ووجهت له تهنئة خاصة بهذه المناسبة السعيدة.

نورهان قالت في رسالتها لابنها: "ابني وابن عمري وحبيبي وراجلي وضنايا وأول فرحتي وكل اللي ليا واللي عايشة عشانه... اللهم بارك فيك".

وأضافت: "مشوار طويل يا قلب ماما دعيت ربنا يقدرني عليه كنت خايفة مقدرش اتحمل المسؤلية لوحدي بس ربنا منّ عليا بفضله واتحملت لأنه عالم أنك نور عيوني من جوه".

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يذكر أن الفنانة المصرية نورهان سبق لها الزواج في بداية حياتها الفنية من الشاعر إبراهيم عبدالفتاح، وأنجبت منه ابنها معاذ، واعتزلت التمثيل لسنوات، ثم عادت مرة أخرى وأعلنت انفصالها عن والد ابنها.

الفنانة المصرية أعلنت في عام 2017 عن زواجها للمرة الثانية من خارج الوسط الفني، ورفضت نشر أي صور لزوجها، ولكنها فاجأت الجمهور بعد ذلك عندما حولت حالتها الاجتماعية على «فيس بوك» إلى عزباء.