شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد آدم سواق فى فيلمه "صابر وراضى" ويعانى مع ملياردير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان أحمد آدم شخصية سواق فى فيلمه الجديد "صابر وراضى"، يتعرض للكثير من المواقف فى إطار كوميدى إنسانى، وتتوالى الأحداث ما بين شخصيتين إحداهما مالتى ملياردير، والآخر يعمل سائقا لدى الرجل الغني، وتجمعهما العديد من الأحداث الكوميدية الإنسانية.

واستأنف أحمد آدم تصوير الفيلم مطلع شهر يوليو الحالى، تزامنا مع رفع الحظر، حيث كانت أزمة فيروس كورونا قد تسببت في تأجيل تصوير العمل لمدة ثلاثة شهور تقريبًا.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين ودينا فؤاد وآخرين.

ويبتعد أحمد آدم فى هذا الفيلم عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين وهما "قرمط بيتمرمط" العام الماضى و"القرموطى على خط النار" عام 2017.