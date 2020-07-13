عبد الوهاب الدكالي يطرح "إن بعد العسر يسرا"

أصدر الفنان المغربي عبد الوهاب الدكالي، أخيرا، أغنية جديدة بعنوان “إن بعد العسر يسرا”، سلط فيها الضوء على مواجهة المغرب لجائحة كورونا، مؤكدًا أن أغنيته الجديدة مقسمة إلى 3 مقاطع، الأول يتغنى فيه بعظمة الخالق كنوع من الشكر له، وفي المقطع الثاني بجهود السلطات، والمغاربة في زمن كورونا، والمقطع الثالث يتغنى فيه بالملك محمد السادس.



وأشار الموسيقار المغربي إلى أن مواضيع المقاطع الثلاثة لأغنية “إن بعد اليسر يسرا”، مستوحاة من شعار المملكة المغربية “الله، الوطن، الملك”، خصوصا بعد الإشادة، التي تلقاها المغرب عالميا بخصوص سياسة مواجهة جائحة كورونا، موضحًا خلال حديثه الهاتفي، أن العمل على كليب الأغنية استغرق 3 أيام، فيما أن إعداد كتابة الكلمات، واللحن استغرق مدة 15 يوما تقريبا.

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