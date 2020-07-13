شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو عادل يبدأ تصوير "أمر شخصى" مطلع الشهر المقبل مع شيرى عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفنان ميدو عادل تصوير حكاية "أمر شخصى" والتى تقوم ببطولتها الفنانة شيرى عادل من مسلسل "إلا أنا"، مطلع الشهر المقبل ، حيث يجرى المخرج محمود كامل ترشيح النجوم الذين ينضموا للحكاية فى الفترة الحالية استعداداً لانطلاق التصوير، والعمل من تأليف عمر عبدالحميد وتدور أحداثه في قالب درامي اجتماعي حول قصة حدثت بالفعل تتحدث عن التسامح.

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخراني، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية بمعظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل الصمت الزوجي - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة.

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وكان آخر ظهور لميدو عادل فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "جمع سالم"، للمخرجة إيمان حداد وتأليف محمد ناير وشارك فى بطولة العمل كل من زينة، ودلال عبد العزيز ومحمد علاء وملك قورة ومحمد شاهين واخرون من النجوم، كما شارك فى مسلسل "ليالينا" لـ إياد نصار وغادة عادل وصابرين من إنتاج سينرجى.

ومن ناحية أخرى يستأنف ميدو عادل تصوير مشاهده الأولى من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز الأسبوع المقبل، ويشارك فى بطولة العمل هند صبرى وماجدة زكى وصلاح عبد الله ومقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2021.