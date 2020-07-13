شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل فيلم "صابر وراضى" لـ أحمد آدم أجازة لمدة 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فريق عمل فيلم "صابر وراضى" على أجازة لمدة 4 أيام وذلك لتغيير الديكورات ، على أن يعود أبطاله لتصويره خلال آخر الأسبوع الحالي وهو من بطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومن تأليف محمد نبوى واخراج أكرم فريد والذى انطلق تصويره منذ أيام في مدينة الإنتاج الاعلامى.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي كعادة أحمد آدم فى أعماله إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين وهما "قرمط بيتمرمط" العام الماضى و"القرموطى على خط النار" عام 2017.

وكان آخر اعمال أحمد آدم فيلم "قرمط بيتمرمط"، تأليف أمين جمال وإخراج أسد فولادكار، وشارك فى بطولته الفنان صلاح عبد الله، والفنان وبيومى فؤاد ومى سليم ودينا فؤاد، الذى عُرض العام الماضى في السينمات، ودارت أحداثه فى قالب من الكوميديا، حيث ينشئ القرموطى هذه المرة مقبرة لأجداده القراميط، ويجعلها مزارًا سياحيًا، ويحدد تذكرة لدخولها، مما يدخله فى عدة مشكلات، أهمها مع وزارة السياحة والآثار، وفى نفس الوقت تقوم صحفية بتصوير جريمة قتل لعصابة يبدو أنها تعمل فى تهريب الآثار، وتصل الكاميرا ليد القرموطى، الذى يتورط مع الصحفية وتقوم العصابة بمطاردتهما.

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وتعود رزان للتعاون مع أحمد آدم بعد 10 سنوات من مشاركتها معه فى مسلسل "الفريجى" الذى تم عرضه عام 2010 من تأليف محمد الباسوسى وإخراج عمرو عابدين وشارك فى بطولته طارق لطفى، دينا، عايدة رياض، ساندى على، مروى عبد المنعم، نهال عنبر، أحمد صيام، ماهر عصام، عبد الله مشرف، سعيد طرابيك.