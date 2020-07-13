فيديو - لطفي لبيب: أحتاج إلى العودة للتمثيل لأنه يؤثر على معنوياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الفنان لطفي لبيب، اليوم الاثنين، على ابتعاده مؤخرًا عن الأعمال الدرامية والسينمائية.
وقال الفنان القدير، في تصريحات لبرنامج التاسعة مع وائل الإبراشي على التلفزيون المصري: "أحتاج إلى العودة للعمل والتمثيل فهي تؤثر على معنوياتي وحالتي النفسية".
وأضاف لبيب، "أنه لا يحتاج إلى عمل، بل يحتاج إلى مود العمل"، لافتًا إلى أن حالته الصحية معروفة لمن يرسل الأعمال.
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