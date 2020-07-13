فيديو - لطفي لبيب يرد على وائل الإبراشي عن رأيه في أداء "المشاهد الساخنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الفنان لطفي لبيب، اليوم الاثنين، على ما أثير مؤخرًا بشأن تجسيد المشاهد الساخنة والتي تحتوي العُري في الأعمال الدرامية والسينمائية.

وقال الفنان القدير، في تصريحات لبرنامج التاسعة مع وائل الإبراشي على التلفزيون المصري: "جميل أن نقدم ما يليق وما يبني، وأن يوافق مجتمعنا ويبني في قيمنا.. وذلك تحت شعار تنمية وتربية".

وأضاف لبيب، "خلينا في التربية واللياقة، ما يليق بالمجتمع نقدمه، مشيرًا إلى أنه في مرحلة معينة لم يكن يرفض المشاهد، لكن بعد فترة بدأ في التروي والتفكير".

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