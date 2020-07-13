فيديو - "ربنا يشفيني.. وشبه اعتزال".. لطفي لبيب يكشف سبب ابتعاده عن الساحة

محمد اسماعيل - القاهرة - نفى الفنان لطفي لبيب، اليوم الاثنين، ما أثير بشأن تدهور حالته الصحية ونقله إلى غرفة الإنعاش.

وقال الفنان القدير، في تصريحات لبرنامج التاسعة مع وائل الإبراشي على التلفزيون المصري، إنه بخير وكويس جدًا، وقادر على الحركة.

وأوضح لبيب، أن عدم مشاركته في أعمال جديدة بسبب حالته المرضية: "أنا مريض، اعتبروني شبه اعتزال أو اعتزال.. ادعوا لي ربنا يشفيني".

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