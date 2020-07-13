محمد اسماعيل - القاهرة - نفى الفنان لطفي لبيب، اليوم الاثنين، ما أثير بشأن تدهور حالته الصحية ونقله إلى غرفة الإنعاش.
وقال الفنان القدير، في تصريحات لبرنامج التاسعة مع وائل الإبراشي على التلفزيون المصري، إنه بخير وكويس جدًا، وقادر على الحركة.
وأوضح لبيب، أن عدم مشاركته في أعمال جديدة بسبب حالته المرضية: "أنا مريض، اعتبروني شبه اعتزال أو اعتزال.. ادعوا لي ربنا يشفيني".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو - "ربنا يشفيني.. وشبه اعتزال".. لطفي لبيب يكشف سبب ابتعاده عن الساحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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