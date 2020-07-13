فيديو - لطفي لبيب يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل: أعاني من جلطة بالمخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان لطفي لبيب، اليوم الاثنين، حالته الصحية وسبب توقفه عن التمثيل، قائلًا: "إن مهنة التمثيل ليست سهلة فهي ثاني مهنة من حيث الصعوبة بعد عمال المناجم، لأنها تحتاج إلى مرونة عصبية وعضلية، وأن يكون جسمه رياضيا"

وقال الفنان القدير، في تصريحات لبرنامج التاسعة مع وائل الإبراشي على التلفزيون المصري، إنه يعاني من جلطة في المخ، وهي مؤثرة على الجزء الشمال من جسمه، مشيرًا إلى أن هذا سبب ابتعاده المؤقت عن التمثيل.

وردًا على سؤال بشأن "اعتزاله الفن"، قال لبيب: إنه لن يعتزل التمثيل، وسيعود إلى ممارسة مهنته طالما توفرت لديه الشروط الصحية اللازمة".