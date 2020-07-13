كندة علوش تطلب رأي جمهورها في "اللوك الجديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

طلبت الفنانة السورية كندة علوش، من جمهورها ومتابعيها رأيهم في اللوك الجديد التي ظهرت به.

ونشرت كندة، صورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " قصير وفاتح، ولا طويل وغامق".

يذكر أن، كندة علوش، تستعد لتصوير حكاية "ضي القمر"، سيناريو وحوار نجلاء الحديني، وهو مسلسل يتكون من 10 حلقات، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" الذى عرض منه حكايتين على شاشة قناة dmc.