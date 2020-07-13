محمد اسماعيل - القاهرة - وفاة الفنان العراقي مهدي الحسيني بفيروس "كورونا"

وكالات

توفي الفنان العراقي مهدي الحسيني، فجر الاثنين، بعد ساعات قليلة من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الإعلامي العراقي خالد الخالدي، عبر صفحته الشخصية على تويتر:“‏انتقل الى رحمة الله الفنان مهدي الحسيني بعد إصابته بفيروس كورونا، الفاتحة“، جاء ذلك بعد وقت قصير من نشره تدوينة أعلن فيها إصابة الفنان الراحل بكورونا.

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وكان الإعلامي العراقي، أعلن إصابة الفنانيْن العراقيين زهرة الربيعي، ومهدي الحسيني، بفيروس كورونا الذي عصف بالعراق وتسبب بوفاة شخصيات فنية ورياضية بارزة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ونشر الإعلامي العراقي علي الخالدي عبر حسابه على تويتر، صورًا للفنانين العراقيين، مؤكدًا إصابتهما بالفيروس، مطالبًا وزير الصحة بضرورة نقل الفنان الحسيني إلى المستشفى لتأزم وضعه الصحي.

وأشارت الفنانة العراقية ”آلاء حسين“ لاحقًا بمنشور عبر حسابها على ”إنستغرام“، إلى نقل الفنان الحسيني إلى مستشفى ابن النفيس بسبب الانخفاض الحاد بالأوكسجين نتيجة إصابته بالفيروس.

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