أسماء جلال تعلن مواعيد إعادة عرض مسلسل "مملكة إبليس"

تحرص الفنانة أسماء جلال، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت أسماء جلال عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدة صور لها من مسلسل "مملكة إبليس".

وعلقت أسماء جلال قائلة: "مملكة إبليس يومياً الساعة 9 مساء على mbc masr".

يذكر أن مسلسل مملكة إبليس تدور أحداثه حول حارة الجنة، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي أبليس، ليحاول كل منهم فرد ظهره وفرض نفسه فتوةً على الحارة، وخلال ذلك تنكشف أمامنا أسرارًا وخبايا عن ماضي أبليس، تغيّر موازين القوة.

المسلسل بطولة غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح.