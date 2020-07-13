تامر مجدي يروج لإعادة عرض مسلسل "الاختيار"

روج الفنان الشاب تامر مجدي لمواعيد عرض إعادة مسلسل "الاختيار"، الذي شارك بالتمثيل به في السباق الرمضاني لعام 2020.

وشارك تامر جمهوره البوستر الترويجي للمسلسل معلقًا عليه: "إعادة عرض مسلسل الاختيار يومياً علي قناة on ، من السبت للإربعاء الساعة 8 مساءً و الاعادة 1:30 صباحا و 1 مساءً".

وتدور أحداث "الاختيار"، عن قصة حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

جدير بالذكر أن المسلسل تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، كما حققت مقاطع "الاختيار" على منصات التواصل الاجتماعي نسبة مشاهدات قياسية، فيما تعتبر هذه الإعادة هي الأولى للمسلسل بعد عرضه في الشهر المبارك.

ويشارك في بطولته كل من أمير كرارة كل من أحمد العوضي، فادي خفاجة، هادي خفاجة، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، محمد عز، محمد هاني، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وآخرون، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.