تراند اليوم : وزيري على طريقة فيلم البيه البواب – انا متجوز هيفاء انا متجوز هيفاء

نفي محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، ما ذكرته الفنانة خلال أحاديثها لوسائل الإعلام المختلفة، موضحاً أنه كان على وفاق مع الفنانة حتى عام 2019، وبدأت الأزمة عندما جاء تصوير فيلم أشباح أوروبا، قائلا: “شخصية دخلت بيننا وبعدها رفضت العمل في الفيلم”.

وأكمل وزيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنه تزوج هيفاء وهبي منذ عام 2017 وكانت العلاقة متوترة قبل الدخول في تصوير الفيلم، موضحاً أنهم قاموا بتصوير أول أسبوعين وتفاجئ بعدها أنها لن تسافر إلى أوروبا لتصوير الفيلم.

وتابع محمد وزيري، من بعد رفضها تصوير الفيلم بدأت الخلافات، وكان هناك غرامات ترفض بسبب تعطيل التصوير، وبعدها لم ننفصل وكنا نعيش في نفس المنزل، قائلا:”بعدها طلبت السفر إلى الخارج وأكدت بأنها عندما تعود ستعلن الانفصال رسمياً في فبراير من هذا العام”.

وأوضح محمد وزيري، أنه لم يريد إعلان الزواج من هيفاء وهبي، وقبل أن يقال عنه بأنه مدير أعمالها، وكان زوجها وقتها، موضحاً أن هيفاء لديها سيدة مديرة أعمالها، قائلا:”كانت علاقتي بيها طوال الوقت هو الاهتمام به ولدي قسيمة الزواج الخاصة بنا وقدمتها للمحكمة”.

وأردف محمد وزيري، أنه طلب من الفنانة الحضور لمشاهدة الفيلم، وكان ذلك في فبراير من العام الحالي، ومن بعد ذلك الاتصال لم ترد علي اتصالاتي، قائلا:”من بعدها استعنت بالمحامين وقررت التزام الصمت لأنها زوجتي ولن أقبل بأن أظهر واتحدث أمام الجميع، لن أكن مدير أعمالها وكذلك كما أدعت بوجود توكيل كما أنني لم أهددها هوا في ايه عند هيفاء عشان اهددها”.