شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب: أنا كاتب سيناريو فيلم عن حرب أكتوبر من 45 سنة وإسرائيل أسرت شقيقى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف خلال استضافت في برنامج "التاسعة" للإعلامي وائل الإبراشى المذاع على القناة الأولى، انا مش شايف فيلم اتعمل صح عن حرب أكتوبر، احنا محتاجين فيلم يتعمل خصلة درامية وحصلة تسجيلية، ويتعمل من الألف للياء، وفى نقطة مهمة لازم ياخدوا بالهم منها، أن الحرب كانت بطولة جماعية مش فردية زى ما بيظهر في الأفلام.
يذكر أن أخر أعمال الفنان لطفى لبيب، مسلسل "رجالة البيت" الذى يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وهو من بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.
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