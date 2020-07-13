شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب: أنا كاتب سيناريو فيلم عن حرب أكتوبر من 45 سنة وإسرائيل أسرت شقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان لطفى لبيب، إنه شارك في حرب أكتوبر لأنه دخل الجيش في أول السبيعنات وخرج منه سنة 1975، متابعًا: كنت جندي مجند سلاح مشاه، وشقيقى كان موجود أيضا وقتها في الجيش ولكنه كان ضابط وكان أسير عند إسرائيل وتم تحريريه فيما بعد في تبادل آسرى، ودى مرحلة لا يمكن أنساها أبدا، حتى أنى كاتب سيناريو فيلم عن حرب أكتوبر من 45 سنة ومسميه "الكتيبة 26"، ومخلص القصة والحوار والسيناريو بتاعه".

وأضاف خلال استضافت في برنامج "التاسعة" للإعلامي وائل الإبراشى المذاع على القناة الأولى، انا مش شايف فيلم اتعمل صح عن حرب أكتوبر، احنا محتاجين فيلم يتعمل خصلة درامية وحصلة تسجيلية، ويتعمل من الألف للياء، وفى نقطة مهمة لازم ياخدوا بالهم منها، أن الحرب كانت بطولة جماعية مش فردية زى ما بيظهر في الأفلام.

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يذكر أن أخر أعمال الفنان لطفى لبيب، مسلسل "رجالة البيت" الذى يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وهو من بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.