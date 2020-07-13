شكرا لقرائتكم خبر عن متجيش على نفسك.. أحدث أغانى محمد نور الغنائية بعد تعاونه مع أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب محمد نور مع الشاعر الغنائى أحمد علاء الدين فى أغنيتين ضمن ألبومه الجديد، الأولى تحمل اسم"مش زى غيره"، من ألحان محمد نور، وتوزيع محمد شفيق، والثانية بعنوان "متجيش على نفسك"، من توزيع زووم، وألحان محمد نور، ومن المقرر أن يتم طرحهما مع الألبوم على يوتيوب.

من ناحية أخرى طرح محمد نور أحدث أغانيه، التى قام بتلحينها، ومن كلمات الفنان أحمد السقا فى أولى تجاربه الاحترافية فى كتابة الأغانى وتوزيع محمد علام، "مالك يا ترى" وتخطت الأغنية الـ150 ألف مشاهدة فور طرحها الأسبوع الماضى.

محمد نور أحد أعضاء فريق واما، وكان قد طرح أحدث كليباته مؤخرًا بعنوان "شمس بحر"، من ضمن ألبوم "الصيف ابتدى"، وذلك عبر قناته على "يوتيوب"، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج جون بيريز، وتم تصويره فى مدينة إبيزا الإسبانية.

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك".