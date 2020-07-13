أفضل 6 أفلام خيال علمي على شبكة نتفليكس

نرغب أحيانًا في نسيان العالم الواقعي بمسؤولياته وواجباته، والغوص في عوالم الخيال والفانتازيا، وهذا ما تدرك صعبوته شبكة نتفليكس، خاصة مع تخوف العالم من تأثير فيروس كورونا المستجد؛ لذا منحت جمهورها باقة من أفضل أفلام الخيال العلمي ضمن عروضها الشهرية.

موقع "إنسايدر" الأمريكي يرصد في التقرير التالي أفضل أفلام الخيال العلمي التي تُبث على شبكة نتفليكس.



1- About Time (عن الوقت)





فيلم خيال علمي رومانسي، من بطولة رايتشل مكآدمز.

يتناول الفيلم حياة تيم، الشاب الذي يعرف مؤخرًا أن رجال عائلته يملكون القدرة على السفر عبر الزمن وتغيير حياتهم؛ ولذلك يقرر السفر عبر الزمن لكسب قلب فتاة أحلامه.



2- Mary and the Witch's Flower (ماري وزهرة الساحرة)





فيلم أنيميشن خيال علمي، يدور حول ماري، فتاة عادية تقطف زهرة ذات قوى خارقة تمكنها من السفر إلى جامعة إندور، حيث تدرس السحر، إلا أن مدرسيها يملكون نوايا شريرة.



3- Pan's Labyrinth (متاهة بان)





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فيلم خيال علمي ورعب، يدور حول أوفيليا التي تلتقي بوحش أسطوري يخبرها أنها تمتلك مصيرًا خارقًا وستصبح ملكة العالم السفلي، ولكن عليها أولًا أن تنفذ 3 مهام صعبة.



4- Groundhog Day (يوم جراوندهوج)





فيلم خيال علمي كوميدي رومانسي، من بطولة بيل موراي.

يدور الفيلم حول مذيع طقس تلفزيوني يوكل بمهمة تغطية طقوس يوم جراوندهوج، إلا أن ظروف غير مفهومة تقوده إلى عيش نفس اليوم مرارًا وتكرارًا.



5- Mary Poppins Returns (عودة ماري بوبينس)





فيلم خيال علمي موسيقي من بطولة ميريل ستريب وإيميلي بلانت.

تدور أحداث الفيلم عام 1930 في لندن، حول مايكل بانكس وأبنائه الثلاثة الذين يحصلون على بعض المساعدة بعد رحيل الأم، من قبل مربية الأبناء الساحرة ماري بوبينس.



6- Bleach (بليتش)

فيلم خيال علمي ياباني، يدور حول أرواح معذبة وشريرة تجتاح الأرض، ويقع على عاتق حاصد الأرواح مهمة إعادتهم من حيث جاءوا، ويقوم بدور حاصد الأرواح طالب ومراهق ياباني.



