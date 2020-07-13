الممثل المصري رامز أمير يكشف لـ"الخليج 365" تطورات حالته الصحية

أكد الفنان المصري أرمز أمير أن الإصابة التي طالت قدمه أجبرته على ملازمة الفراش لوقت طويل، موضحا أنه أجرى عمليتين جراحيتين بحثا عن الشفا وحاليا يواصل تنفيذ برنامج التأهيل.



وقال رأمز أمير لـ"الخليج 365": أحمد الله على كل شيء، أعلنت منذ فترة إصابتي في قدمي أثناء ممارسة رياضة (باركور) وبعد إجراء عمليتين بدأت أشعر بتحسن، ومنذ أيام نصحني الطبيب المشرف على علاجي بالتخلي عن عكاز واحد والإبقاء على الآخر".





كما أوضح أن الطبيب أوصى بخضوعه لجلسات علاج طبيعي: "عندي أمل كبير أن أعود قريبا للوقوف أمام الكاميرا".

وعن احتمالية توقفه عن أداء الحركات الصعبة حال العودة قال: "أنا خريج معهد فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج، وأمارس الرياضة يوميا وأحب التايكوندو والكاراتية، ولا أبالغ إذا قلت إن حبي للرياضة جعلني متحمسا للمشاهد الصعبة وظهر ذلك بوضوح في شخصية (يونس) التي قدمتها في فيلم (حملة فرعون) مع الفنان عمرو سعد، لذا لن أتوقف عن مشاهد الأكشن والإثارة".

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وعن دوره في مسلسل "الاختيار" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي قال: "عندما سمعت عن هذا المسلسل الرائع أرسلت رسالة لمخرج المسلسل بيتر ميمي وطلبت المشاركة حتى لو بمشهد واحد، لأن الأعمال الوطنية لها سمات خاصة ويكفي أن يشارك فيها الممثل، وبالفعل رشحني بيتر ميمي وكنت سعيدا بنجاحي في العمل وفخورا بنجاح العمل بشكل عام وحرص الجمهور العربي على مشاهدته".





وحول أحلامه على شاشة السينما قال: "أتمنى الوصول للعالمية ولكن من خلال تقديم أعمال حركة جريئة ولن أتنازل عن حلمي".

بدأ أمير مشواره الفني بالدراما التليفزيونية إذ شارك الفنان الكبير يحيى الفخراني في بطولة مسلسل "شرف فتح الباب"، كما جسد شخصية الموسيقار منير مراد في مسلسل "قلبي دليلي"، ثم انتقل إلى شاشة السينما وشارك في أفلام مهمة أبرزها "الفرح" و"المركب".



