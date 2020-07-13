لطفى لبيب: دورى مع عادل إمام فى "السفارة في العمارة" زودلى أجرى

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وأضاف خلال استضافت في برنامج "التاسعة" للإعلامي وائل الإبراشى المذاع على القناة الأولى، الدليل على كلامى أن اتعرض في شهر رمضان 4 مسلسلات كوميدية ولم ينجح منهم غير مسلسل "بـ 100 وش" للفنانة نيللى كريم وآسر ياسين رغم أنهم مش ممثلين كوميديانات، وده دليل كلامى أن كوميديا الموقف هي التي تنجح وليس الإفيه
وعن مشاركة الزعيم، قال، الشغل مع عادل امام حلو جدا ودايما عينه عليك ويحب يشوفك كويس، وهو فعلا انسان وفنان جميل، ودورى معاه في فيلم "السفارة في العمار" زودلى أجرى بعد كده في الأعمال الأخرى,
يذكر أن أخر أعمال الفنان لطفى لبيب، مسلسل "رجالة البيت" الذى يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وهو من بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.
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