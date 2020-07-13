شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب: دورى مع عادل إمام فى "السفارة في العمارة" زودلى أجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان لطفى لبيب، أنا لا أرى ممثلين كوميديان جدد هذه الفترة، لأنهم أصبحوا يعملون على الافيهات والكتابة التي تكتب من أجل ممثل بعينه، وليست معتمدة على كوميديا الموقف كما تعودنا، وبالنسبة ليا الكاتب والمخرج المبدعين الأوائل ثم يأتي الممثل المبدع الثانى لينفذ ابداعات الكاتب.

وأضاف خلال استضافت في برنامج "التاسعة" للإعلامي وائل الإبراشى المذاع على القناة الأولى، الدليل على كلامى أن اتعرض في شهر رمضان 4 مسلسلات كوميدية ولم ينجح منهم غير مسلسل "بـ 100 وش" للفنانة نيللى كريم وآسر ياسين رغم أنهم مش ممثلين كوميديانات، وده دليل كلامى أن كوميديا الموقف هي التي تنجح وليس الإفيه

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وعن مشاركة الزعيم، قال، الشغل مع عادل امام حلو جدا ودايما عينه عليك ويحب يشوفك كويس، وهو فعلا انسان وفنان جميل، ودورى معاه في فيلم "السفارة في العمار" زودلى أجرى بعد كده في الأعمال الأخرى,

يذكر أن أخر أعمال الفنان لطفى لبيب، مسلسل "رجالة البيت" الذى يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وهو من بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.