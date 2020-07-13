شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب: الرئيس مهتم بالتنمية والتربية ولو وافتنى المنية هاكون مطمن على ولادى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف خلال استضافت في برنامج "التاسعة" للإعلامي وائل الإبراشى المذاع على القناة الأولى، إذا وافتنى المنية هاكون مطمن على أولادى لأن البلد راحت في حتة تانية حلوة أوى مشوفتهاش عبر سنين عمرى كله.
وعن جائحة كورونا، قال كان بالنسبة لى لها فوائد وأضرار، لأن قعدتى في البيت استفدت منها انى أقرب من الأولاد أكتر وأعاشر أحفادى، ودى في حد ذاتها متعة، بجانب أنى بتفرج وأتابع حال كل الدول العربية والعالمية.
يذكر أن آخر أعمال الفنان لطفى لبيب، مسلسل "رجالة البيت" الذى يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وهو من بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.
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