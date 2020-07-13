شكرا لقرائتكم خبر عن ‏3 أيام على الانتهاء من تصوير فيلم "ساعة شيطان"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقى 3 أيام تصوير أمام المخرج إبرام نشأت على الانتهاء من تصوير فيلم ‏‏"ساعة شيطان" من بطولة خالد الصاوى، باسم سمرة، منى ممدوح، محمد ‏عز، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، رحمة حسن، إلهام عبد البديع، ‏محمد بريقع، وبعض ضيوف الشرف، وتأليف دكتور أحمد عثمان، فى أول ‏تجربة سينمائية له‎، وتدور أحداث الفيلم فى أجواء من الغموض والتشويق الممتزجة بالرعب، ‏حيث يتناول قضية الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، التى تقود إلى الانتحار ‏مثل لعبة الحوت الأزرق والتى قد حصدت أرواح العشرات عالميًا، وكذلك ‏يتناول الدوافع التى تقف وراء هؤلاء الأشخاص بلعب هذه اللعبة وذلك من ‏خلال تناول نماذج لعدة شخصيات تلعب لعبة قاتلة والبحث فى دوافعهم ‏الاجتماعية والنفسية التى قادتهم لهذه اللعبة‎.‎

كان إبرام نشأت مخرج فيلم "ساعة شيطان" قد نفى ما تم تداوله خلال الأيام ‏الماضية حول ‏التعاقد مع فتاة "التيك توك" دينا مراجيح، للمشاركة بالتمثيل ‏فى فيلمه "ساعة ‏شيطان"، بعد أن ظهرت مراجيح ممسكة بسيناريو العمل ‏وتم تداول الصورة بشكل ‏كبير بين رواد السوشيال ميديا ما أثار حفيظة عدد ‏من الفنانين ومواهب أكاديميات ‏الفنون. ‏

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وأوضح إبرام نشأت فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه لا يعرف دينا مراجيح ‏قبل هذه ‏الأزمة لبعده عن السوشيال ميديا، ولم يخترها للمشاركة فى الفيلم ‏ولم تصور أى ‏مشهد من الأحداث، كل ما حدث أن "ريجيسير" رشحها ‏لتجسيد دور مكتوب فى ‏العمل لبائعة مناديل بتقول كلمتين فقط دون أن ‏أعرف أنها دينا مراجيح.‏

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